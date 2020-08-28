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28августа
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сегодня, 04:24 0

Президент России дал распоряжение разобраться с ситуацией в Куштау

В.В. Путин активно предпринимает меры касательно Башкирской содовой компании в Куштау. Об этом сообщает «Gazeta.spb».

Напоминаем, что 15 августа вокруг горы Куштау развернулся целый лагерь активистов. Участники движения отстаивают территорию горы, не позволяя вырубать леса и использовать площади в качестве создания Башкирской содовой компании. По словам очевидцев, ярые защитники природы обнесли предположительное месторождение забором. Шиханы, в состав которых входит известняковая гора Куштау, являются Всемирным геологическим наследием.

Российский лидер проявил желание узнать, почему государство больше не властно над активами ЧОП компании «Башсода». Во время заседания, темой которого стала данная проблема, В.В. Путин отметил, что на начальном этапе производства компания выручает большие суммы. При этом, ее представители никак не вкладывают свои инвестиции в развитие государственных проектов. Более того, глава государства твердо заявил, что направит все силы на то, чтобы прекратить «выкачивание денег любой ценой».

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#природа #российская власть #экология

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