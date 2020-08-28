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28августа
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сегодня, 01:19 0

США поделились намерениями удержать процентное содержание инфляции

США поделились намерениями удержать процентное содержание инфляции
Фото: news.ru

Резервная система США, исполняющая обязанности Центробанка страны, сообщила о планах смягчить процентный показатель инфляции. При этом, власти все же допускают его небольшой рост. Об этом сообщает «ТАСС».

Во время интернет-симпозиума в четверг, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объявил об улучшении инфляции, которое на сегодняшний день составляет 2%. Однако, возможно и ее повышение. По словам представителя ФРС, специалисты будут стараться удержать нынешний показатель на текущем уровне.

В связи с ситуацией, в которой по неизвестным причинам процентный показатель был ниже предыдущего, представители власти приняли следующее решение. Повышение инфляции задержится на какое-то время, не усугубляя при этом экономическое положение страны. Таким образом, гражданам Америки не стоит переживать за свое финансовое обеспечение. Напомним, что вполне вменяемым процентным показателем инфляции в США считалась отметка в два процента. Как заявил Джером Пауэлл, заметный рост цен является вполне логичным. По его мнению, низкий показатель инфляции может представлять серьезную опасность для экономики Соединенных Штатов Америки.

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#политика #США #финансы

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