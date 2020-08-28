США поделились намерениями удержать процентное содержание инфляции

Во время интернет-симпозиума в четверг, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объявил об улучшении инфляции, которое на сегодняшний день составляет 2%. Однако, возможно и ее повышение. По словам представителя ФРС, специалисты будут стараться удержать нынешний показатель на текущем уровне.

В связи с ситуацией, в которой по неизвестным причинам процентный показатель был ниже предыдущего, представители власти приняли следующее решение. Повышение инфляции задержится на какое-то время, не усугубляя при этом экономическое положение страны. Таким образом, гражданам Америки не стоит переживать за свое финансовое обеспечение. Напомним, что вполне вменяемым процентным показателем инфляции в США считалась отметка в два процента. Как заявил Джером Пауэлл, заметный рост цен является вполне логичным. По его мнению, низкий показатель инфляции может представлять серьезную опасность для экономики Соединенных Штатов Америки.