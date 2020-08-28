Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28августа
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 27 августа

Выбор читателей за 27 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 27 августа.

Начался силовой захват компании «Петропавловск»

Недавно назначенный исполняющим обязанности лондонской Petropavlovsk PLC Максим Мещеряков с группой «уральских спортсменов» решил ускорить события и попытался захватить офис «Покровского рудника» в Москве.

В Амурской областной больнице и на Благовещенской станции скорой помощи назначены новые руководители

В Амурской областной клинической больнице и на станции скорой медицинской помощи Благовещенска назначены новые руководители. Как сообщает пресс-служба правительства области, руководящие кресла заняли Евгений Тарасюк и Дмитрий Островский соответственно.

В центре Благовещенска пьяные горожане напали на автомобиль рабочих

Двое пьяных людей около перекрёстка Ломоносова – Шевченко в Благовещенске громили автомобиль рабочих, которые приехали укладывать тротуарную плитку. Погром попал на видео.

Смертельное ДТП в Свободном: один погиб, двое раненых

Ночью в Свободном произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и двое получили травмы.

Просмотров всего: 5

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


В России и мире

Глава Тик Ток ушел в отставку после спора с Дональдом Трампом
Общество

Выбор читателей за 26 августа
В России и мире

Кремль хочет доказательств отравления Навального
В России и мире

В Роспотребнадзоре рассказали сколько должен весить портфель школьника

26 августа, 17:01
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь