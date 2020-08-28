Выбор читателей за 27 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 27 августа.

Недавно назначенный исполняющим обязанности лондонской Petropavlovsk PLC Максим Мещеряков с группой «уральских спортсменов» решил ускорить события и попытался захватить офис «Покровского рудника» в Москве.

В Амурской областной клинической больнице и на станции скорой медицинской помощи Благовещенска назначены новые руководители. Как сообщает пресс-служба правительства области, руководящие кресла заняли Евгений Тарасюк и Дмитрий Островский соответственно.

Двое пьяных людей около перекрёстка Ломоносова – Шевченко в Благовещенске громили автомобиль рабочих, которые приехали укладывать тротуарную плитку. Погром попал на видео.

Ночью в Свободном произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и двое получили травмы.