Выбор читателей за 27 августа
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 27 августа.
Начался силовой захват компании «Петропавловск»
Недавно назначенный исполняющим обязанности лондонской Petropavlovsk PLC Максим Мещеряков с группой «уральских спортсменов» решил ускорить события и попытался захватить офис «Покровского рудника» в Москве.
В Амурской областной больнице и на Благовещенской станции скорой помощи назначены новые руководители
В Амурской областной клинической больнице и на станции скорой медицинской помощи Благовещенска назначены новые руководители. Как сообщает пресс-служба правительства области, руководящие кресла заняли Евгений Тарасюк и Дмитрий Островский соответственно.
В центре Благовещенска пьяные горожане напали на автомобиль рабочих
Двое пьяных людей около перекрёстка Ломоносова – Шевченко в Благовещенске громили автомобиль рабочих, которые приехали укладывать тротуарную плитку. Погром попал на видео.
Смертельное ДТП в Свободном: один погиб, двое раненых
Ночью в Свободном произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и двое получили травмы.
Просмотров всего: 5