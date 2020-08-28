Гороскоп на 28 августа: Водолеи смогут повысить свой авторитет, а Тельцы начнут новое дело

Восход Солнца: 05:38

Заход Солнца: 19:23

Солнце в Деве.

Овен. В какой-то момент вы можете оказаться в плену давних воспоминаний. Астрологи предупреждают, что это может негативно отразиться на вашей продуктивности. День пассивный. Не стоит сегодня рисковать в финансовых делах, так как убытки могут быть весьма значительными. Во избежание перерасхода энергии лучше отказаться от активной деятельности. Противопоказана поспешность в принятии решений. Воздержитесь сегодня от крупных трат. Возможны досадные недоразумения с близкими людьми. Если вы почувствуете свою вину, то, победив гордыню, повинитесь перед любимым человеком.

Телец. День удачного начала любого важного дела. Не пытайтесь идти напролом — задуманное можно реализовать другими методами или с новыми партнерами. Этот период благоприятен для духовного совершенствования, милосердия, посещения храма. Старайтесь не отвлекаться на пустые разговоры или второстепенные детали, иначе за мелочами не заметите главного. Сегодня во всех делах необходимы сдержанность, осмотрительность, здравый смысл. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое или общественное положение, однако из-за опрометчивых обещаний вероятны недоразумения с коллегами или конфликты с начальством. Все решится, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Сон исполнится в тот же день. Мутная вода – к болезни.

Близнецы. Хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вероятно, ваша активность будет отмечена руководством или партнёрами. Не исключено, что новые интересные знакомства из деловых перерастут в любовные. Благоприятный день для коллективных действий, совместных мероприятий. День благоприятен для реализации творческих замыслов, дел, связанных с землей, строительством, благоустройством. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия. Простудные заболевания или обострение хронических заболеваний – признак неверно выбранного пути.

Рак. Опасайтесь отравления, пища в вашем рационе обязательно должна быть свежей и качественной. Очередной цикл вашей жизненной активности будет знаменоваться чувством отстраненности от внешней суеты. Это позволит многое непредвзято оценить и обдумать. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем всегда.

Читайте также

Гороскоп на неделю 24 – 30 августа: Весам придётся выгрызать радость, а Ракам следить за самочувствием

Лев. День пройдет неторопливо, все важные дела рекомендуется перенести, а воскресенье посвятить делам, которые приносят удовольствие. Этот день сулит вам знакомство с новыми партнерами или успех в карьере. Вы сможете в полной мере проявить свой творческий потенциал. Вероятно, ваш авторитет сегодня заметно укрепится.

Дева. Сегодня вы сможете установить дружеские связи, которые в будущем окажутся очень полезными. Продуктивность может пострадать, если и дальше будете отвлекаться на общение с друзьями.

Весы. День отмечен некоторой рассеянностью, неуравновешенностью. Вы можете столкнуться с мелкими домашними проблемами решением финансовых вопросов, которые измотают вас больше, чем серьезные проблемы. Будет трудно дать правильную оценку происходящему, поскольку на это не хватит ни времени, ни сил. Во второй половине дня уделите больше внимания детям — общение с ними не только поднимет настроение, но и внесёт в душу радость и покой. Вам ничего не придется планировать, чтобы выполнить работу качественно и в срок. Ситуация сложится так, что вам не только помогут, но и заплатят за проект высокую сумму.

Скорпион. Этот день не принесет гармонии. Он связан с потерями, обманами, конфликтами. Повысится нагрузка на нервную систему, что грозит обострением хронических заболеваний. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Постарайтесь уходить от конфликта, переключаясь на другие дела и проблемы. Ваши близкие люди ждут от вас понимания и выражения любви.

Читайте также

За неделю от укусов клещей пострадали девять амурчан

Стрелец. День благоприятен и позволит реализовать идеи и планы предыдущих суток. Сохраняйте мечты в тайне от других. Постороннее влияние в значительной степени затруднит продвижение на пути к успеху. Командировки, поездки и путешествия доставят радость, а любовь принесет вам разочарование. Дела этого дня будут вынуждать вас мыслить креативно и вдохновлять окружающих своими идеями. У вас это отлично получится!

Козерог. В целом день будет удачным, если вы спланируете его заранее. Проведите день активно. Если назначена деловая встреча, осуществите ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, вы не сможете принять правильного решения. Этот день хорош для покупок. Крупные покупки окажутся удачными. Сегодня Козероги будут испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Козерог и будет стремиться.

Водолей. У вас появится шанс повысить свой авторитет на работе. Если не откажите в помощи коллегам и поделись с ними своими оригинальными идеями, то отношения сложатся превосходные. Следует обратить внимание на свое самочувствие. Соблюдайте диету, откажитесь от животной пищи, можете поголодать. Хороший день для сбора лекарственных трав или лечения методами народной медицины.В сфере профессиональной деятельности усиливаются интуиция и дар предвидения.

Рыбы. Сегодня что-то вызовет у вас любопытство, однако звезды подсказывают, что им все и ограничится. Плюсы этого дня — возможность выдержать паузу, прийти к временному компромиссу, свести дело к шутке. Данный день отлично подходит для переговоров. Однако во второй половине дня важные бумаги лучше не подписывать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев