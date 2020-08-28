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28августа
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Библиотеки Благовещенска получили обеззараживающий бокс для книг

Библиотеки Благовещенска получили обеззараживающий бокс для книг
Фото: благовещенск.рф

Библиотечная система города Благовещенска получила обеззараживающий бокс для книг и документов. Специальный аппарат поможет сократить «карантин» для книг. Оборудование доставили из Санкт-Петербурга во вторник, 25 августа.

Специальный бокс для обеззараживания приобрели в рамках нацпроекта «Культура» при содействии министерства культуры и национальной политики Амурской области.

Изначально стерилизатор для бумажных книг и архивных документов приобрели для модельной Библиотеки искусств. В ней уже завершён ремонт, сейчас идёт установка мебели. Осталось расставить книги, подключить аппаратуру и библиотека будет готова к открытию.

В обеззараживающем боксе работают три безозоновые бактерицидные лампы. Книги и журналы стерилизуются за счёт ультрафиолетового излучения. Механизм обеззараживания основан на необратимом повреждении ДНК и РНК вирусов и бактерий, что приводит к их 100-процентной гибели. В обеззараживающем боксе уничтожаются и коронавирусы, устойчивые к другим средствам стерилизационной обработки.

В библиотеках Благовещенска режим ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, снят лишь частично. Для массовых посещений библиотеки города всё ещё закрыты. Сейчас в учреждениях работает только выдача книг. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, а также носить маски и перчатки. Кроме этого, всем любителям почитать измеряют температуру тела на входе в библиотеку.

Меры предосторожности коснулись и книжного фонда. Раньше после прочтения книги одним читателем, издание помещали на пятидневный карантин. Теперь срок противовирусной обработки сократится до 30–60 секунд. Прибор сразу задействовали для обеззараживания книг в молодёжной модельной библиотеке имени А.П. Чехова, сообщает администрация Благовещенска.

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#коронавирус #здоровье

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