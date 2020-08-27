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сегодня, 20:19 1

На мосту через Зею закончили ремонт

На мосту через Зею закончили ремонт
Фото: пресс-служба ОП АО «УСК МОСТ»

В Благовещенске закончились ремонтно-восстановительные работы на мосту через Зею в Благовещенске. За три ночи строители заменили четыре плиты перекрытия.

— Аварийно-восстановительные работы на Зейском мосту завершены, наши специалисты поменяли плиты на трех аварийных участках, выполнили гидроизоляцию, завершены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, — рассказал директор дирекции по строительству АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.

В мае мост через Зею уже чинили после того, как в апреле выявили потенциально опасные участки. Ремонт проводился также в ночное время.

Работы завершили ранее намеченного срока, сообщает пресс-служба компании.

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#дороги #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    В Благовещенске закончились ремонтно-восстановительные работы на мосту через Зею в Благовещенске.

    это какой-то зашквар.

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