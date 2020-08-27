На мосту через Зею закончили ремонт
В Благовещенске закончились ремонтно-восстановительные работы на мосту через Зею в Благовещенске. За три ночи строители заменили четыре плиты перекрытия.
— Аварийно-восстановительные работы на Зейском мосту завершены, наши специалисты поменяли плиты на трех аварийных участках, выполнили гидроизоляцию, завершены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, — рассказал директор дирекции по строительству АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.
В мае мост через Зею уже чинили после того, как в апреле выявили потенциально опасные участки. Ремонт проводился также в ночное время.
Работы завершили ранее намеченного срока, сообщает пресс-служба компании.
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