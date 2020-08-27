На мосту через Зею закончили ремонт

Фото: пресс-служба ОП АО «УСК МОСТ»

В Благовещенске закончились ремонтно-восстановительные работы на мосту через Зею в Благовещенске. За три ночи строители заменили четыре плиты перекрытия.



— Аварийно-восстановительные работы на Зейском мосту завершены, наши специалисты поменяли плиты на трех аварийных участках, выполнили гидроизоляцию, завершены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, — рассказал директор дирекции по строительству АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.



В мае мост через Зею уже чинили после того, как в апреле выявили потенциально опасные участки. Ремонт проводился также в ночное время.



Работы завершили ранее намеченного срока, сообщает пресс-служба компании.