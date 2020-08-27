150 портфелей от главы вручили первоклассникам Белогорска

Фото: пресс-служба главы Белогорска

27 августа 150 первоклассникам Белогорска вручены портфели от главы города. Ранцы с наборами школьных принадлежностей получили дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Торжественное мероприятие с развлекательной детской программой прошло на стадионе гимназии №1. Поздравить первоклассников с наступающим учебным годом пришел глава Белогорска Станислав Мелюков.



– Поздравляю с наступающим 1 сентября, – обратился он к первоклассникам и их родителям. – Сегодня мы по старой традиции вручаем 150 портфелей, 50 из которых – за счет городского бюджета, 100 портфелей по моей просьбе – это подарок от добрых людей. Сегодня мы собрались здесь на стадионе Гимназии, в которой с помощью губернатора Василия Орлова здесь сделано очень многое, и я надеюсь, что так же в скором времени будет во всех школах. Думаю, что в наступающем учебном году продолжим славные традиции Белогорска оставаться лучшими по итогам ЕГЭ, как это было в прошлому году.

После торжественной части первоклассники продегустировали блюда обновленного школьного меню, а глава города оценил его состав и разнообразие блюд, а также обсудил со штатным технологом комитета по образованию направления по улучшению питания.

– Благодаря тому, что принято решение об увеличении стоимости питания на одного ребенка более чем в два раза, у персонала школ появилось больше возможностей разнообразить меню, – отметил Станислав Мелюков. – Сейчас есть замечания. На мой взгляд часто появляются макароны, на каких-то столах дети их не доели. Также необходимо продумать как часто подавать молочные продукты, разумеется, с соблюдением всех норм и требований.

С началом учебного года мониторинг в белогорских школах за качеством питания будет усилен. Горячие завтраки для школьников намерены готовить только с учетом замечаний и обращений от родителей. Они будут приниматься в личном аккаунте Инстаграм главы Белогорска Станислава Мелюкова.