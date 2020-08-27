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27августа
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сегодня, 22:09 0

В Госдуме призывают отказаться от Пенсионного Фонда России

В Госдуме призывают отказаться от Пенсионного Фонда России
Фото: tatprofavtodor.ru

Депутат Госдумы выступил с предложением оставить Пенсионный фонд России в прошлом. По его словам, государство может выплачивать пенсии напрямую из бюджета страны. Об этом сообщает «Regnum».

В четверг, 27 августа, в Госдуме выступил Сергей Миронов. Он призвал ликвидировать ПФР как ненужного посредника между бюджетом России и пенсионерами. Лидер «Справедливой России» уверен в некачественной работе организации, из-за которой бюджет страны несет только убытки, обеспечивая офисы по всем городам РФ. Вместе с тем, он заявил, что нет проблем выплачивать людям пенсии прямо из российского бюджета без посредников.

Ранее стало известно, что Счетная палата РФ выявила ряд нарушений в оказании услуг Пенсионного фонда России. По отчетным данным, в ПФР замечены системные ошибки, из-за которых пенсионеры недополучают полную пенсию. В результате проверки, замечено открытие на одного человека двух и более счетов, из которых деньги зачислялись только на один. Более того, с помощью данных баз выяснилось, что один СНИЛС присваивался нескольким гражданам. Таким образом, от таких технических ошибок в первую очередь страдают пенсионеры и получатели пособий.

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#пенсии #российская власть #финансы

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