По прогнозам ученых, дневной сон представляет смертельную опасность

Китайские ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более 300 000 человек. Эксперты выяснили, что 39% участников систематически дремали днем. Как оказалось, длительный обеденный сон был связан с большим риском преждевременной смерти. Такая вероятность выросла на 30%. Более того, есть шанс появления сердечно-сосудистых заболеваний, который составляет 34%. К такому выводу пришли ученые, используя 20 научных работ.

Ранее исследователи заявляли, что дневной сон может нанести серьезный вред только в то время, когда человек тратит на это более 6 часов в день. Однако, теперь стало известно, что вероятность смерти увеличивается на 19% во время сна любой продолжительности. К такому выводу привели показатели у женщин, которые спали днем. У них риск смерти достигал 22%, в то время как у других женщин такого не наблюдалось. Тем не менее, ученые из Китая заявили о том, что можно избежать рисков при соблюдении рекомендаций не спать в дневное время более часа.