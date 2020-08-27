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27августа
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сегодня, 20:20 0

Глава Тик Ток ушел в отставку после спора с Дональдом Трампом

Глава Тик Ток ушел в отставку после спора с Дональдом Трампом
Фото: vk.com

Кевин Майер, ранее занимавший пост главного исполнительного директора соцсети Тик Ток, ушел в отставку после трех месяцев работы. Причиной тому стал спор с президентом США. Об этом сообщает «РБК».

Причиной спора стал запрет, который ввел Дональд Трамп. Тик Ток теперь запрещен к использованию на территории Соединенных Штатов. Ранее, президент США требовал продать социальную сеть американской компании, угрожая запретом на использование приложения в случае отказа. По мнению американских властей, приложение может передавать конфиденциальные данные своих пользователей властям Китая. Это и стало причиной конфликта.

Тик Ток подал в суд на администрацию Трампа, после чего исполнительный директор компании решил уйти в отставку. По его словам, политическая ситуация, как и приоритеты компании, резко изменились, что пошло вразрез с его личными приоритетами.

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#интернет #суды #США

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