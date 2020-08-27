Глава Тик Ток ушел в отставку после спора с Дональдом Трампом

Причиной спора стал запрет, который ввел Дональд Трамп. Тик Ток теперь запрещен к использованию на территории Соединенных Штатов. Ранее, президент США требовал продать социальную сеть американской компании, угрожая запретом на использование приложения в случае отказа. По мнению американских властей, приложение может передавать конфиденциальные данные своих пользователей властям Китая. Это и стало причиной конфликта.

Тик Ток подал в суд на администрацию Трампа, после чего исполнительный директор компании решил уйти в отставку. По его словам, политическая ситуация, как и приоритеты компании, резко изменились, что пошло вразрез с его личными приоритетами.