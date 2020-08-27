Василий Орлов оценил подготовку «Точки роста» в Новобурейском

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил организацию «Точки роста» в школе № 3 посёлка Новобурейский. Глава региона назвал центр одним из лучших в районах Приамурья.

Василий Орлов посетил учебное учреждение и оценил подготовку «Точки роста» к началу нового учебного года.

— Отлично оформлен дизайн «Точки роста», смотрится помещение достойно, но дело не в красоте и оборудовании, главное, как будет вестись обучение детей и подготовлены ли педагоги, — сказал Василий Орлов.

В марте учителя прошли обучение по робототехнике, сейчас педагоги обучаются таким предметам, как технология и проектирование. С середины сентября преподаватели информатики дистанционно пройдут второй этап обучения.

В «Точку роста» ещё должны доставить оборудование, интерактивную панель, ноутбуки, макеты вентиляции лёгких, инвентарь для оказания первой медпомощи и 3D-принтеры. Открытие запланировано на конец сентября.

Образовательное заведение готово к началу нового учебного года. Для школьников разработано каскадное расписание, на входе в здание будут измерять температуру.

Директор школы озвучил два насущных вопроса, волнующих педагогов и школьников: перевод бассейна на круглогодичную работу и реконструкция пришкольного стадиона.

— Школа, в которой учатся 740 детей, имеет свой бассейн, но, к сожалению, работает он только пять месяцев в году – пока есть отопление. Для перевода на круглогодичный режим необходима установка электробойлерной. Средства нужны и на реконструкцию спортивного стадиона, не имеющего современных спортивных тренажеров и беговых дорожек, — сказал Дмитрий Туманов, директор школы № 3 посёлка Новобурейский.

Глава региона поручил областному минстрою просчитать вариант приобретения необходимого оборудования и реконструкции спортплощадки школы, сообщает правительство Амурской области.