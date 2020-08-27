В Благовещенске задержали подозреваемого в серии краж велосипедов

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Полицейские Благовещенска задержали мужчину, причастного к серии краж велосипедов. Жителя областного центра подозревают как минимум в трёх случаях угона двухколёсного транспорта.

Один велосипед подозреваемый похитил из подъезда многоквартирного дома на улице Чайковского. Стоимость велосипеда оценили в 10 тысяч рублей.

Задержанного благовещенца заключили под стражу. Сейчас полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим случаям угона велотранспорта. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Жителю областного центра может грозить штраф в размере до двухсот тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Амурской области.