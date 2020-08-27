Илон Маск готовится анонсировать устройство для чипирования мозга

Вопреки ожиданиям отдаленных от технологий россиян, которые считают, что чип нацелен на слежку за действиями носителя, устройство призвано помочь тем людям, которые утратили способность слышать, говорить или ходить. По заявлению Маска, компания, которая занимается прямой разработкой интерфейса, способного подключить искусственный интеллект к живому мозгу, раскроет детали своего изобретения, ранее хранившиеся в глубокой тайне. На сегодняшний день известно только одно: интегрируемый чип носит характер высокотехнологичного компьютера, который будет дополнять утраченные человеком функции.

В сообщении Илона Маска отсутствуют какие-либо ссылки на трансляцию. Возможно, они появятся чуть позже. Компания, которая занимается разработкой интерфейса, ранее проводила трансляции на ютуб-канале. Вполне вероятно, что анонс чипа произойдет именно там.