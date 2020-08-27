Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:27 0

В шести районах Амурской области продолжают устранять последствия паводков

В шести районах Амурской области продолжают устранять последствия паводков
Фото: 28.mchs.gov.ru

На территории Амурской области остаются подтопленными 10 населённых пунктов в шести районах. Отрезанными водой населенных пунктов нет, но есть четыре участка дорог местного значения закрытых для автотранспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

На сегодняшний день из-за сильных дождей остаются подтопленными три жилых дома в городе Белогорск, 482 приусадебных участка в Благовещенском, Ромненском, Ивановском, Серышевском, Белогорском районах, а также садоводческие участков Междуречье. Прием заявок на откачку воды продолжается по телефонам единой дежурной диспетчерской службы муниципальных образований.

В области развернуто пять пунктов временного проживания жилья. Один в Благовещенске, в нём проживает 2 человека и четыре в районах. Общая вместимость до 175 человек.

В ГУ МЧС России по Амурской области организована работа оперативного штаба. В ликвидации последствий дождевого паводка в Приамурье задействовано 259 человек, 116 единиц техники, в том числе 6 плавсредств.

Просмотров всего: 1

#большая вода #МЧС

распечатать


Общество

Уровень воды в реке Томь снизился на 24 сантиметра за сутки
Общество

Подъезд к селу Ивановка Зейского района закрыли
Общество

Уровень воды в реке Томь в районе Белогорска снизился на 13 сантиметров
Общество

В Белогорском районе спадает уровень воды
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь