В шести районах Амурской области продолжают устранять последствия паводков

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На территории Амурской области остаются подтопленными 10 населённых пунктов в шести районах. Отрезанными водой населенных пунктов нет, но есть четыре участка дорог местного значения закрытых для автотранспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

На сегодняшний день из-за сильных дождей остаются подтопленными три жилых дома в городе Белогорск, 482 приусадебных участка в Благовещенском, Ромненском, Ивановском, Серышевском, Белогорском районах, а также садоводческие участков Междуречье. Прием заявок на откачку воды продолжается по телефонам единой дежурной диспетчерской службы муниципальных образований.

В области развернуто пять пунктов временного проживания жилья. Один в Благовещенске, в нём проживает 2 человека и четыре в районах. Общая вместимость до 175 человек.

В ГУ МЧС России по Амурской области организована работа оперативного штаба. В ликвидации последствий дождевого паводка в Приамурье задействовано 259 человек, 116 единиц техники, в том числе 6 плавсредств.