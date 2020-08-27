В Приамурье выявили 24 новых случая COVID-2019

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В Амурской области лабораторно подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки – 0,7%Э сообщает пресс-служба правительства области.

В областном центре лабораторно подтвердили 19 заболевших. По одному случаю в Белогорске, Прогрессе и Свободном, а также в Октябрьском и Свободненском районах.

Всего на 27 августа в Амурской области выявлено 3247 случаев COVID-2019. С выздоровлением 2249 человек выписаны из стационара. Количество летальных исходов — 48 человек.

Под медицинским наблюдением находится 560 человек, бывших в контакте с заболевшими. Все находятся на изоляции по месту жительства.