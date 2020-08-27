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27августа
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сегодня, 18:52 1

Особенные дети из Амурской области получили подарки для игр и учёбы

Особенные дети из Амурской области получили подарки для игр и учёбы

Шестнадцать маленьких амурчан с ограниченными возможностями здоровья из разных городов Приамурья получили необходимые им для развития, учебы и игр подарки. Кому-то неожиданно подарили велотренажёр, кому-то – ноутбук.

Маленькой Вике из Белогорска подарили долгожданный специализированный велосипед, парту и компьютер. У девочки ДЦП, использование обычной техники ей дается с трудом. Не говоря уже о том, что на двухколесном велосипеде она кататься не может.

— Для нас эта была неожиданность. Нам позвонили, сказали, что хотят сделать подарки. Спросили, что хочет ребенок. Она хотела велосипед, парту. А тут еще и компьютер у нас появился. Неожиданно. Принесли подарки, ой, счастья сколько было, — вспоминает мама Вики.

Маленькая Вика очень жизнерадостная и активная девочка. Учится в школе. В этом году пойдет уже в 5 класс. Посещает театральную студию, ходит в бассейн и на ментальную арифметику. Любит петь, танцевать и рисовать платья. «Юный дизайнер», говорит о ней мама.

Конечно, настолько активному ребенку, несмотря на диагноз, хочется активных игр, как у сверстников. Иметь собственный велосипед было Викиной мечтой.

— Я очень рада! Я мечтала. Огромное спасибо, — восторженно поблагодарила девочка.

Велосипед ей понравился даже больше компьютера. Велосипед действительно хороший. Большой, крепкий, трехколесный. С поддержкой для спины и ремнями безопасности на сиденьях, на стопах и запястьях, чтобы девочка могла спокойно ехать и не упасть со своего велодруга. Вика пока только учится кататься. Мама говорит, что у нее уже неплохо получается. Осталось научиться правильно рулить.

Такие неожиданные, но очень нужные подарки Вика получила от заместителя председателя амурского правительства Петра Пака, его брата Анатолия Пака и их нескольких друзей. Петр Валерьевич попросил своих родных и друзей не дарить ему подарки на день рождения, а отдать эти запланированные деньги на благотворительность.

— Спасибо моим друзьям, они меня поняли и поддержали. Мы с братом добавили такую же сумму. На эти деньги купили необходимое уникальным детишкам, я действительно считаю, что они уникальны, — рассказывает Пётр Пак. — На собранные деньги получилось купить подарки 16 детям с ограниченными возможностями здоровья. Это различные вещи, которые были необходимы им для развития, в быту, для игр. В этом списке были еще велотренажёры, компьютеры, специальные ноутбуки для детей с ограниченными возможностями, в том числе по зрению. Ассортимент определяли исходя из списка детей, который попросили у минсоцзащиты. Спрашивали, кому какая нужна адресная помощь. Всем сразу помочь не смогли, но мы точно будем с братом продолжать эту традицию. У нас есть почти все в жизни, иногда радости не хватает. А это же радость – видеть счастливых детей.

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#дети #здоровье

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72 миллиона рублей выделят на «Спинразу» для амурских детей

Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Ха, скоро выебры?

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