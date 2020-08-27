Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:24 0

В России создадут систему защиты от мобильных мошенников

В России создадут систему защиты от мобильных мошенников
Фото: unsplash.com

В России создадут систему защиты от мобильных мошенников. Основная функция системы - блокировать звонки от якобы кредитных организаций. В ближайшее время в Госдуме рассмотрят законопроект, разрешающий мобильным операторам использовать такие технологии

Антифрод-система будет блокировать звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения. Это следует из законопроекта-спутника к принятому ФЗ о «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

В ближайшее время Минэкономразвития внесет его на рассмотрение в правительство, а после одобрения — в Госдуму, сообщают Известия со ссылкой на АНО «Цифровая экономика».

Готовятся сейчас поправки и к федеральному закону «О связи». Согласно ему, оператор не может обрабатывать содержание бесед и сообщений. Но технология предлагает анализировать техническую информацию о разговорах, например, их длительность и количество.

К слову, у всех операторов уже есть подобные технологии. Но их использование пока четко не прописано в законе.

Просмотров всего: 34

#технологии

распечатать


В России и мире

Безлимитные тарифы у сотовых операторов могут уйти в прошлое
В России и мире

После презентации новой модели телефонов Apple снимет с производства IPhone 11 Pro и IPhone XR
Общество

Амурские военные получили новую спецтехнику
В России и мире

Эксперт: оставлять в телефоне пароли и смс от банков опасно
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь