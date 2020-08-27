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В России создадут систему защиты от мобильных мошенников. Основная функция системы - блокировать звонки от якобы кредитных организаций. В ближайшее время в Госдуме рассмотрят законопроект, разрешающий мобильным операторам использовать такие технологии

Антифрод-система будет блокировать звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения. Это следует из законопроекта-спутника к принятому ФЗ о «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

В ближайшее время Минэкономразвития внесет его на рассмотрение в правительство, а после одобрения — в Госдуму, сообщают Известия со ссылкой на АНО «Цифровая экономика».

Готовятся сейчас поправки и к федеральному закону «О связи». Согласно ему, оператор не может обрабатывать содержание бесед и сообщений. Но технология предлагает анализировать техническую информацию о разговорах, например, их длительность и количество.

К слову, у всех операторов уже есть подобные технологии. Но их использование пока четко не прописано в законе.