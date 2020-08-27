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сегодня, 17:20 0

Пхукет откроют для иностранцев

Пхукет откроют для иностранцев
Фото: pixabay.com

Пхукет снова начнёт принимать туристов. Список стран, туристы которых смогут посещать тропический остров, пока готовят. Но уже известно, что поездка должна быть не меньше, чем на 30 дней, потому что сначала въезжающим в королевство Таиланд нужно будет отсидеть на карантине

Глава национального управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн объявил об открытии с 1 октября острова Пхукет для иностранных туристов.

Требования к въезду в королевство довольно строгие, и могут стать препятствием для большинства туристов. Так, иностранцы должны прибывать рейсами только на Пхукет, через другие аэропорты страны въезд невозможен. Также они должны провести на Пхукете не менее 30 дней, 14 из которых будут соблюдать карантин в номере отеля. В некоторых отелях возможен выход на территорию во время карантина и даже доступ к пляжу, пишет Интерфакс.

Кроме того, все прилетающим в страну иностранцам нужно будет сдать 2 ПЦР-теста на коронавирус. Только после соблюдения этих условий будут возможны экскурсионные поездки по острову и другие развлечения.

Для того чтобы посетить другие провинции Таиланда, нужно после двух недель карантина сдать третий тест на COVID-19. Если он будет отрицательным, то турист сможет без проблем покинуть остров, сообщает Интерфакс со ссылкой на издание Travel off Path.

Туристам напоминают, что результаты отрицательного теста на коронавирус могут потребовать и по прилете в аэропорту Пхукета.

Власти Таиланда пока не уточнили, граждане каких стран смогут посетить Пхукет. Предполагается, что в приоритетном порядке будут включены соседние государства, где успешно борются с коронавирусом, а также страны, имеющие важные социально-экономические связи с королевством.

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#коронавирус #туризм

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