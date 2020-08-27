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27августа
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сегодня, 17:16 4

72 миллиона рублей выделят на «Спинразу» для амурских детей

72 миллиона рублей выделят на «Спинразу» для амурских детей
Фото: icanandiwill.com

Решение о выделении 72 миллионов рублей на покупку девяти ампул лекарства «Спинраза» сегодня принято на заседании Амурского заксобрания. Препарата хватит для лечения троих детей.

Вопрос вызвал много дискуссий. Прежде всего, был поднят вопрос о том, как были выбраны дети, которые получат лекарство. Сегодня в Приамурье зарегистрировано девять детей с таким заболеванием, и все они нуждаются в лекарстве.

Как пояснила министр финансов области, есть решение, по которому необходимо обеспечить «Спинразой» троих детей. Что касается лекарства для других детей – в планах выходить на уровень федерации с просьбой о закупке лекарства. Однако, практика по всей России такова, что этот препарат покупается за средства бюджета.

Вызвала вопросы и цена лекарства. Препарат выпускается не в России, поэтому регулировать и контролировать его цену у государства нет никакой возможности.

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#дети #заксобрание #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    56 минут назад

    У кого родители пробивные те и получат. Пока так, надеюсь, бюджет найдёт эти деньги... Ведь это копейки

  • inoy

    inoy
    37 минут назад

    «Спинраза» — крайне дорогостоящий препарат. Один его укол стоит около 8 миллионов рублей. В первый год лечения ребенку со СМА необходимо сделать шесть таких уколов, в дальнейшем — по три укола каждый год.

  • inoy

    inoy
    37 минут назад

    насколько эффективен один укол?

  • tankist btb

    tankist btb
    20 минут назад

    алена для вас это копейки а если посчиать двадцати квартирный дом

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