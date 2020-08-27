72 миллиона рублей выделят на «Спинразу» для амурских детей

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Решение о выделении 72 миллионов рублей на покупку девяти ампул лекарства «Спинраза» сегодня принято на заседании Амурского заксобрания. Препарата хватит для лечения троих детей.



Вопрос вызвал много дискуссий. Прежде всего, был поднят вопрос о том, как были выбраны дети, которые получат лекарство. Сегодня в Приамурье зарегистрировано девять детей с таким заболеванием, и все они нуждаются в лекарстве.

Как пояснила министр финансов области, есть решение, по которому необходимо обеспечить «Спинразой» троих детей. Что касается лекарства для других детей – в планах выходить на уровень федерации с просьбой о закупке лекарства. Однако, практика по всей России такова, что этот препарат покупается за средства бюджета.

Вызвала вопросы и цена лекарства. Препарат выпускается не в России, поэтому регулировать и контролировать его цену у государства нет никакой возможности.