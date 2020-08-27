Минобрнауки Приамурья: школа-интернат №5 в Новобурейском ликвидирована не будет

В министерстве образования и науки Амурской области прокомментировали ситуацию со школой-интернатом № 5 посёлка Новобурейский. Как сообщили в пресс-службе ведомства, о ликвидации учреждения речь не идёт.

— Воспитанников школы-интерната №5 в Новобурейском действительно, распределят по детским домам. Переедет 41 ребёнок. Это мероприятие реализуют с учётом интересов самих детей. Цель — сосредоточить все полномочия по опеке над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в одном ведомстве. В Приамурье охрана прав детей-сирот относится к полномочиям регионального министерства соцзащиты. При этом сама школа-интернат ликвидирована не будет, педагоги, трудоустроенные там, работу не потеряют, — прокомментировали в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.

Также в министерстве сообщили, что накануне в школе-интернате №5 состоялась встреча коллектива с и.о. министра образования и науки региона Еленой Бурдуковской. На ней с работниками интерната проработали возможные варианты развития событий. Предложения коллектива были приняты во внимание. Проработка вопроса ведётся совместно с минсоциальной защиты населения Амурской области и администрацией Бурейского района.

Напомним, 27 августа стало известно, что из школы-интерната №5 в Новобурейском переведут 41 ребёнка. В редакцию Амур.инфо обратились встревоженные сотрудники интерната.