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сегодня, 16:36 0

Амурская судоверфь досрочно завершила заказ Минобороны России

Амурская судоверфь досрочно завершила заказ Минобороны России
Фото: economy.amurobl.ru

Сегодня, 27 августа, на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске состоялся спуск на воду нового гидрографического судна. Работы выполнили с опережением графика – на строительство вместо трёх лет ушло полтора года.

Катер «Александр Анищенко» назвали в честь известного гидрографа, посвятивший всю свою жизнь служению родине. В годы Великой Отечественной войны он воевал на Балтийском флоте.

Катер стал пятым судном, который построили по гособоронзаказу. Над его возведением работали более 100 сотрудников. Теперь судно займёт место в тихоокеанском флоте. Гидрографический катер применяется для помощи военным кораблям – исследования рельефа морского дна.

В последний раз подобное судно торжественно спускали на воду в Благовещенске два года назад. Сейчас на судостроительном заводе строится ещё одно гидрографическое судно «Василий Бубнов». Закладка произведена в марте 2020 года. Передать в эксплуатацию готовый катер планируется через три года.

Помимо этого, на судоверфи не прекращается работа по строительству малых рыболовных сейнеров и бота.

– Предприятие ежегодно выпускает продукцию на сумму более двух миллиардов рублей, а объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней превышает 500 миллионов. Завод регулярно оказывает спонсорскую помощь в проведении крупных региональных мероприятий, а также тесно сотрудничает с «Детским морским центром» в городе Свободный, – рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

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#производство

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