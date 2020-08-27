Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:19 0

Полноценное движение по мосту через Зею откроется уже сегодня

Полноценное движение по мосту через Зею откроется уже сегодня
Фото: благовещенск.рф

Сегодня после обеда дорожники приступили к асфальтированию ремонтируемого участка на мосту через Зею в Благовещенске. Аварийно-восстановительные работы подходят к концу – там выполнена гидроизоляция новых плит.

Напомним, в последний раз движение на мосту через Зею перекрывалось дважды для проведения ремонта на трёх опасных участках.

– В эти выходные, в преддверии 1 сентября, мы ожидаем на мосту большой траффик. В Благовещенск приедут семьи из разных районов области, чтобы подготовить детей к школе. Поэтому принято решение максимально ускорить проведение работ, чтобы снять режим реверсивного движения уже сегодня, – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы завершат сегодня ночью, после этого движение откроется в двух направлениях.

Просмотров всего: 166

#происшествия

распечатать

Фотогалерея

Происшествия 1

В Тынде разыскивают женщин, которые не расплатились по счёту в кафе
В России и мире

США обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Происшествия

Директору управляющей компании грозит срок за упавший в Прогрессе балкон
Происшествия 1

В Амурской области участились случаи изъятия наркотических веществ из оборота

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь