Полноценное движение по мосту через Зею откроется уже сегодня

Фото: благовещенск.рф

Сегодня после обеда дорожники приступили к асфальтированию ремонтируемого участка на мосту через Зею в Благовещенске. Аварийно-восстановительные работы подходят к концу – там выполнена гидроизоляция новых плит.

Напомним, в последний раз движение на мосту через Зею перекрывалось дважды для проведения ремонта на трёх опасных участках.

– В эти выходные, в преддверии 1 сентября, мы ожидаем на мосту большой траффик. В Благовещенск приедут семьи из разных районов области, чтобы подготовить детей к школе. Поэтому принято решение максимально ускорить проведение работ, чтобы снять режим реверсивного движения уже сегодня, – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы завершат сегодня ночью, после этого движение откроется в двух направлениях.