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27августа
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сегодня, 16:08 1

В Тынде разыскивают женщин, которые не расплатились по счёту в кафе

В Тынде разыскивают женщин, которые не расплатились по счёту в кафе
Фото: www.instagram.com/tynda_info

В Тынде ищут девушек, которые ушли из кафе не расплатившись. Гостьи заведения заказали бутылочку коньяка, а закусили свининой с ананасом, салатом из папоротника и говядиной на противне. Общий счет вышёл на 2200 рублей.

Как пишут в соцсетях, посетительницы делали якобы онлайн-перевод на карту, сказали официанту, что он отправлен и побежали.

Администрация кафе китайской кухни в столице БАМа намерена обратиться в полицию и разыскать женщин.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Deneo

    Deneo
    13 минут назад

    Владельцы кафе решили сэкономить на процентах по экварийнгу банку. Итог закономерный.

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