В Тынде разыскивают женщин, которые не расплатились по счёту в кафе

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В Тынде ищут девушек, которые ушли из кафе не расплатившись. Гостьи заведения заказали бутылочку коньяка, а закусили свининой с ананасом, салатом из папоротника и говядиной на противне. Общий счет вышёл на 2200 рублей.

Как пишут в соцсетях, посетительницы делали якобы онлайн-перевод на карту, сказали официанту, что он отправлен и побежали.

Администрация кафе китайской кухни в столице БАМа намерена обратиться в полицию и разыскать женщин.