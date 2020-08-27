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сегодня, 15:38 1

Полтора километра улицы Чайковского отремонтируют в этом году

Полтора километра улицы Чайковского отремонтируют в этом году
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске ремонтируют улицу Чайковского между мостом через Чигиринку и железнодорожным переездом возле судоверфи. К реконструкции старого покрытия дорожники приступили на прошлой неделе. Сейчас уже проведена практически половина всех работ, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Реконструкция ведётся по новой, для Благовещенска, технологии – «Сларри Сил». Она предполагает поэтапный ремонт неровностей с дальнейшей укладкой слоя из литой эмульсионно-минеральной смеси. В настоящее время восстановлены места пучинообразования, сделан ремонт в местах разрушения и установлены бордюры.

– Осталось устранить просадки на проезжей части. После того как покрытие будет приведено в нормативное состояние, дорожники приступят к укладке асфальта. По срокам это произойдет примерно к концу следующей недели. Так как менять существующий слой асфальтобетона пока нет необходимости, применяется эта технология. По своей сути это поверхностная обработка дороги специальной смесью, которая продлит срок службы покрытия, – сообщили в ГУКС.

Завершить оставшийся объем работ планируется в сентябре.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    39 минут назад

    Судя по фотографии, там и так неплохое покрытие. Лучше к улице Шевченко присмотритесь....

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