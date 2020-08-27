В Приамурье ночные температуры уходят в минус: прогноз погоды на 28 августа

Фото: pixabay.com

В Белогорске и Свободном завтра переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду. Температура днём +14°С…+21°С. В Райчихинске и Завитинске малооблачно. Ветер северный 4-10 метров в секунду. Днём столбик термометра покажет +17°С…+22°С. В Зее и Шимановске облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Температура днём +13°С…+19°С. В Архаре пасмурно. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +23°С. В Сковородине и Тынде ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура днём +10°С…+19°С, сообщает rp5.ru

В Благовещенске завтра малооблачно, без осадков. Северный ветер подует со скоростью до 13 метров в секунду. Температура ночью +12°С…+14°С, днём +21°С…+23°С.