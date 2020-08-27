США обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

Фото: РИА Новости

«Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа», — говорится в заявлении представителя совета национальной безопасности Джона Уллиота.

По его словам, во избежании конфликта американский бронеавтомобиль покинул место происшествия. В Вашингтоне заявили, что «такие небезопасные и непрофессиональные действия» идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов.

Уллиот добавил, что США не хотят эскалации, но имеют «неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий». Ранее в Пентагоне сообщили, что глава генерального штаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, его детали сохранили в тайне.

СМИ писали, что перед этим на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел некий инцидент. Официального подтверждения этой информации со стороны Москвы не было.