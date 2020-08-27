Уникальную школу-интернат №5 в Новобурейском грозятся постепенно расформировать

Учителя пятой школы-интерната в Новобурейском бьют тревогу. По словам сотрудников учреждения, дети рискуют остаться без внимания специалистов, а педагоги потерять работу. Уникальный интернат для детей с нарушением интеллекта разной степени тяжести постепенно расформируют.

Как рассказали сотрудники школы, на плановом совещании, 25 августа директор школы заявила, что до начала учебного года детей увезут. Сорок учеников поместят в другие интернаты в сёлах Широкий, Поярково и Дмитриевке.

— Прямо перед учебным годом и без предупреждения увезти детей! Вы представляете, ребёнок в девятом классе, ему об экзаменах думать надо. А он будет в стрессе переезжать в другое место к другим людям,— рассказала заместитель директора по учебной работе Лариса Тё.

Сегодня, 27 августа Лариса Тё обращалась в прокуратуру Бурейского района. Там присутствовала и исполняющая обязанности директора школы Нина Маслюкова. По словам завуча, Маслюкова переговорила с замминистра образования в этот понедельник. Нине Маслюковой дали устное поручение вывезти детей сирот в другие учреждения соцзащиты.

— И.о. директора показала путёвки детей в другие интернаты. Из учреждений звонят сотрудники и просят информацию о детях. А сами ребята уже якобы прошли медосмотры. Хотя предоставить могли только результаты прошлогоднего медосмотра. Вчера к детям приходили брать тесты на COVID-19. Насколько мне известно срок их годности — всего трое суток. Это значит, что увозить детей будут в ближайшее время, — считает завуч.

По её словам, никаких официальных документов по передаче детей не предоставлено ни из минобрнауки, ни руководством школы.

— Я считаю, что расформирование готовилось ещё с начала лета. Наши дети ездили в лагерь «Колосок». Там ребятам сказали, что их скоро заберут из нашей школы. Хотя Лариса Закирова была 4 августа на приёмке интерната, но никому ничего не сказала. Также не провела никакого совещания о перспективе школы и не встретилась ни с кем из учителей, — рассказала Лариса Тё.

Губернатор Василий Орлов предложил встретиться сотрудникам школы с заместителем министра образования Еленой Бурдуковской. Вчера она выезжала в школу для встречи с коллективом. Сотрудники интерната разъяснили ей суть дела и передали официальное обращение губернатору.

— В обращении мы просим доучить детей до выпуска, всего два-три года. Сейчас у нас обучаются дети с шестого по девятый класс. Мы каждый год стопроцентно устраиваем выпускников в училища. А на их место мы бы набирали «домашних» детей. То есть таких, у которых есть родители, а к нам они приходят учиться или даже жить. Таких уже четверо. А может быть ещё 20 новеньких. К нам уже обращались родители таких детей, многие из них не научились в обычной школе даже читать! А детки уже в шестом или даже седьмом классе. Придётся нагонять программу начальной школы, — говорит женщина.

Сейчас в классах интерната обучаются по пять детей со сложными нарушениями и по 12 — с легкими и умеренными. А 26 детей обучают индивидуально. К каждому воспитаннику находят особый подход. Здесь есть специалисты, которых нет в обычных школах: дефектологи, логопеды, психологи и олигофренопедагоги. А также для ребят созданы все условия: есть комнаты релаксации и кабинеты психолога.

— Несколько лет назад, домашних детей из нашего интерната отправили учиться в общеобразовательные школы. Мы проследили их судьбу. Кого-то из них посадили на индивидуальное обучение, кто-то перестал ходить в школу из-за издевательств. Были даже случаи, когда наши детки опережали в развитии других учеников. Они чувствовали себя изгоями. А вот у нас они постоянно учились, ходили на кружки и коррекционные занятия до 16:00. В материально-техническую базу интерната и на переподготовку кадров вложено много денег. Получится, что специалисты будут никому не нужны, хотя в обычных школах их нет. А дети останутся без должного воспитания и поддержки, — рассказала завуч.

Завуч рассказала, что каждый день в интернат на обучение приезжает также 73 воспитанника «Малиновского дома-интерната». У многих из них тяжёлые и множественные нарушения развития (ТМНР).

— Например, сейчас есть четыре столярных мастерских и столько же педагогов столярного дела. Если занятия прекратятся, то троих специалистов сократят. И то же самое произойдёт с воспитателями, которых в школе 22 сотрудника. Руководитель сказала, что даже если детей не успеют вывезти до сентября, то занятия в этом интернате у них не начнутся. У них и у учителей видимо продолжатся каникулы, — рассказала Лариса Тё.

Как сообщили в пресс-службе минобрнауки области, ведомство готовит официальный комментарий по вопросу расформирования школы-интерната. Редакция Амур.инфо будет следить за развитием событий.