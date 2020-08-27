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27августа
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сегодня, 14:47 0

Безлимитные тарифы у сотовых операторов могут уйти в прошлое

Безлимитные тарифы у сотовых операторов могут уйти в прошлое
Фото: unsplash.com

Телекоммуникационным компаниям стало невыгодно предоставлять клиентам безлимитные опции. Часть тарифов вырастут в цене, на остальных введут ограничения по гигабайтам.

Сотовые операторы уже начали отказываться от безлимитных тарифов и опций. Аналитики связывают это с падением доходов телекоммуникационных компаний. Даже при том, что за время пандемии у потребителей возрос спрос на услуги сотовой связи.

Компания МТС с 27 августа изменила условия безлимитного архивного плана «Тарифище». Теперь у пользователей есть выбор: остаться на безлимите и платить больше на 50–75 рублей или перейти на новую версию тарифа при сохранении той же цены, но лишь с 30 Гб интернет-трафика, пишут «Известия».

Изменения коснулись и других компаний. Так, в Tele2 со вчерашнего дня закрыли для подключения физлиц услугу «Очень много интернета».

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#технологии

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