Безлимитные тарифы у сотовых операторов могут уйти в прошлое
Телекоммуникационным компаниям стало невыгодно предоставлять клиентам безлимитные опции. Часть тарифов вырастут в цене, на остальных введут ограничения по гигабайтам.
Сотовые операторы уже начали отказываться от безлимитных тарифов и опций. Аналитики связывают это с падением доходов телекоммуникационных компаний. Даже при том, что за время пандемии у потребителей возрос спрос на услуги сотовой связи.
Компания МТС с 27 августа изменила условия безлимитного архивного плана «Тарифище». Теперь у пользователей есть выбор: остаться на безлимите и платить больше на 50–75 рублей или перейти на новую версию тарифа при сохранении той же цены, но лишь с 30 Гб интернет-трафика, пишут «Известия».
Изменения коснулись и других компаний. Так, в Tele2 со вчерашнего дня закрыли для подключения физлиц услугу «Очень много интернета».
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