Директору управляющей компании грозит срок за упавший в Прогрессе балкон

В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, что трагедия произошла в апреле прошлого года в поселке Прогресс. Женщина вышла на балкон, расположенный на третьем этаже, и в этот момент конструкция обрушилась. Пострадавшая получила открытые переломы обоих бедер и раны лица.

По версии следствия, директор управляющей компании вовремя не организовала и не проконтролировала детальный осмотр и ремонт балконных плит, которые имели дефекты. В результате допущенной халатности произошло их обрушение и пострадал человек.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области, уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.