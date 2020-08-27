Перекрытия не будет: амурский марафон «Бег к мечте» отменили

В Благовещенске отменили марафон «Бег к мечте». Забег планировалось провести в эту субботу, 29 августа. Стать участниками масштабного мероприятия, кроме амурчан, изъявили желание спортсмены из Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, а также приморцы – жители Владивостока и Уссурийска.

Об отмене III Амурского марафона «Бег к мечте» стало известно сегодня. Организаторы акции подтвердили эту информацию.

– Буквально несколько часов назад мне сообщили, что Роспотребнадзор запретил проведение забега. Причины не уточняются. Мы сейчас решаем, что делать дальше – отменять мероприятие или вновь переносить сроки проведения, – поделилась организатор марафона Альбина Попова.

Напомним, изначально забег должен был состояться в начале июня. Однако из-за сложной эпидситуации в стране и области было решено перенести его на более другое время – конец лета. Позже спортсмены изменили привычный маршрут в связи с реконструкцией площади Ленина и ремонта главной магистрали города.

Ранее объявленное перекрытие улиц Благовещенска, соответственно, отменяется.