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сегодня, 14:17 0

В Амурской области участились случаи изъятия наркотических веществ из оборота

В Амурской области участились случаи изъятия наркотических веществ из оборота
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

В августе в Приамурье выявили целый ряд случаев незаконного оборота наркотиков, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Амурской области.

1 августа из незаконного оборота изъяты три медицинских шприца весом около 25 грамм. Содержимое — вещество тёмного цвета, предположительно гашишное масло.

4 августа рядом с селом Красный Луч Архаринского района у мужчины изъяли три полиэтиленовых мешка с растительной массой зелёного цвета с характерным запахом дикорастущей конопли весом около пяти килограммов. Молодой человек приехал в область для заготовки наркотических средств для дальнейшей их продажи в Еврейскую автономную область

8 августа в посёлке Каникурган, Благовещенского района у мужчины изъяли вещество тёмного цвета с характерным запахом дикорастущей конопли массой 800 грамм.

Все изъятые наркотические вещества направлены на экспертизу.

Напомним, что в Свободненском районе инспекторы ДПС поймали рыбаков с «уловом» на 17 килограмм марихуаны. Мужчины, возвращавшиеся с Мазановского района, везли с собой два узла и четыре мешка растений.

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#криминал #происшествия

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