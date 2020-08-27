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27августа
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сегодня, 14:13 0

Уровень воды в реке Томь снизился на 24 сантиметра за сутки

Уровень воды в реке Томь снизился на 24 сантиметра за сутки
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В селе Ивановка Ивановского района продолжаются работы по берегоукреплению реки. Уровень составляет 303 сантиметра – за сутки ушло 12 сантиметров воды. Ранее эти работы проводились вблизи Белогорска. По состоянию на утро уровень воды на Томи превышает опасное явление на восемь сантиметров.

Подтопленными остаются десять населённых пунктов в шести муниципалитетах. Так, вода стоит в трёх частных домах Белогорска, где проживает десять амурчан, а также в 482 дворах и 320 садоводческих участках.

По информации регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, в областном центре развёрнут пункт временного размещения на 24 человека. В настоящее время там проживают двое амурчан. Кроме того, организованны ещё четыре ПВР в Серышеве, Ромненском и Белогорском районах.

От паводка пострадали также и дороги – вода подтопила три участка трассы местного значения. Например, на участке Белогорск – остров Старица образовалось затопление длиной 300 метров и глубиной 35 сантиметров. Для передвижения организована переправа, через которую накануне перевезено 62 человека, девять из них – дети. На острове Старица по-прежнему остаются 150 человек, в том числе 28 детей, которые отказались от эвакуации.

На работах по ликвидации последствий паводка задействовано 259 спасателей, 116 единиц спецтехники и шесть плавсредств.

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#большая вода

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