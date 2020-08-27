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сегодня, 14:03 0

Инженер и инженерка: на Украине узаконили феминитивы

Инженер и инженерка: на Украине узаконили феминитивы
Фото: pixabay.com

При обозначений профессией на Украине женщины теперь в праве использовать феминитивы. Соответствующий приказ обнародован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны, пишет РИА Новости.

Это стало возможным после внесения изменений в классификатор профессий. В нём по-прежнему наименование работ приводятся в мужском роде (кроме тех, кто традиционно имеет только «женский» вариант), но сотрудницы имеют право потребовать изменить название для обозначения лица женского пола при внесении записи о названии работы в кадровую документацию. В приказе приводятся такие примеры: инженер — инженерка, социолог — социологиня.

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#работа

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