В Благовещенске проверили уборку несанкционированных свалок

Вчера, 26 августа ранним утром в Благовещенске активисты Общероссийского народного фронта, представители администрации и общественной палаты области провели рейд по несанкционированным свалкам. Чиновники и общественники выясняли насколько своевременно убирается мусор.

Комиссия побывала на девяти объектах. План объезда составляли вчера вечером в основном по обращениям жильцов. Несмотря на то, что адреса рейда не афишировались, управляющие компании успели устранить часть свалок.

На улице Театральной 65 около площадки с мусорными контейнерами убирали огромные ветки. Работники городской управляющей компании «ГУК-2» почти закончили работу к приезду комиссии.

— Сигналы поступили, что свалки лежат без движения. А значит, здесь заведутся насекомые и грызуны, это необходимо предотвратить. Скорее всего ветки спилили, потому что они мешали прокладке кабеля. Это могли сделать как энергетики, так и жильцы дома. Судя по листве свалка здесь лежит около недели, —говорит эксперт ОНФ Александр Селин.

То, что выпадает из контейнеров при вывозе мусора должен убирать регоператор. А вот ветки, вокруг контейнерной площадки — это ответственность управляющей компании. Так обстоят дела на Политехнической 48.

— По выявленным нарушениям будет сформировано обращение к регоператору и управляющей компании. А в первую очередь мы донесём информацию до управления ЖКХ администрации города Благовещенска. Наша задача выявить нарушения и помочь органам власти. Комиссии выезжают регулярно. Прошлый рейд был около двух недель назад, — рассказал руководитель центра ЖКХ контроль при общественной палате Амурской области Виталий Стороженко.

На улице Амурская 58 раньше стояло шесть контейнеров. Однако, по словам одного из жильцов, ими пользовались все четыре дома. А вот убирала переполненные контейнеры одна управляющая компания — Управдом. Хотя эта УК обслуживает только дом по Амурской 58.

— В июле прошлого года собственники этого дома приняли решение демонтировать общую контейнерную площадку. Вместо неё, около Амурской 58 поставили три контейнера только для этого дома. Сейчас ещё одну площадку согласовали для дома на Пушкина 64. Но её ещё не установили, — рассказала руководитель сектора отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска Оксана Широбокова.

Каждый дом в этом дворе обслуживает своя управляющая компания. По закону, каждая из них должна иметь свои контейнеры. Но с точки зрения гигиены и транспортного обслуживания удобнее иметь одну мусорную площадку на весь двор. Однако, УК, которая вывозит мусор, должна получать за работу деньги от других управляющих компаний в этом дворе, считает Александр Селин.

— Крупногабаритные отходы вывозятся только по звонку и не реже одного раза в неделю. Такими считаются старые диваны, кресла и техника, например, холодильник. А вот строительный мусор, который образуется при текущем ремонте квартир и ветки не считаются КГО, — начальник отдела автоматизации ООО «Полигон» Дмитрий Бухановский.

Комиссия посетила двор Пушкина 41, Амурской 25 и Лазо 65. Во многих дворах города стоят зелёные контейнеры для стеклотары. Их около трёх лет назад поставила компания «Лидер ДВ». Пока что в областном центре не практикуют раздельный сбор мусора как в Хабаровске.

— В регионе можно ввести разделение отходов на бумагу, пластик и стекло. Но в городе нет близко расположенных заводов их переработки. А транспортировка стоит немалых денег, — считает Оксана Широбокова.

Руководитель регионального ОНФ области Наталья Кравчук предложила организовать круглый стол или рабочее совещание. Руководитель считает, что необходимо на нём объединить ГЖИ, управляющие компании, регоператоров, а также представителей общественной палаты и правительства области, администрации Благовещенска.

— Совещание мы запланировали на вторую декаду сентября. На нём обсудим наиболее острые проблемы, с которыми столкнулась комиссия. Конечно же после полной проверки муниципалитетов Приамурья. Например, к нам поступила жалоба из села в Тамбовском районе. Там плохо вывозят мусор. Но рейд пройдёт даже там, где жалоб не поступало, — рассказала Наталья Кравчук.

В этом году в области начнут строить два мусороперерабатывающих завода в рамках нацпрограммы «Экология». Из федерального бюджета на это выделят более миллиарда рублей. Заводы начнут работать в Свободном и Бурейском районе уже к следующему году. А к 2028 году в Приамурье будет пять мусороперерабатывающих заводов и 19 сортировочных станций, сообщает пресс-служба правительства области.

В Благовещенске волонтёры некоммерческой организации «РазДельного Сбора вторсырья» каждый месяц собирают разделенные по фракциям отходы у населения. Вторсырьё забирает компания «Экомир Благовещенск». Затем их прессуют и отправляют на переработку.

— Мы проводим акции на деньги муниципального гранта, в целом всю работу ведут волонтеры. Цель нашей работы — постепенный переход к цивилизованному обращению с отходами и к экономике устойчивого развития. Акции по сбору сырья мы проводим каждую третью субботу месяца с декабря прошлого года. В нашем блоге в инстаграме горожане узнают как обстоят дела с раздельным сбором в России и за рубежом. Есть памятки, лайфхаки, курсы. У нас много контента с акций, который вдохновляет новичков вступать в наши экоряды. В тёплое время года, акции проходят в сквере на углу переулка Крестьянский и ул. Мухина. А вот в зимний период — возле амурской областной научной библиотеки, — рассказала руководитель организации Светлана Тарасова.