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27августа
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сегодня, 13:52 0

В Тынде пропал пассажир поезда

В Тынде пропал пассажир поезда
Фото: двфоут.мвд.рф

Сотрудники уголовного розыска на транспорте просят помочь в поисках мужчины. Доманов Сергей Александрович, 1981 года рождения, 23 июля выехал с места работы домой в поселок Магдагачи на поезде «Нерюнгри-Хабаровск». Он вышел на станции Тында, до дома не доехал.

Приметы пропавшего: рост 178-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые с проседью, глаза светлые, на вид 40-45 лет.

Если вы знаете что-то о пропавшем мужчине, немежденно сообщайте в ОУР Тындинского ЛО МВД России на транспорте по телефонам: 8 (914) 564-11-70, 8 (41656) 7-36-11, 3-72-67, 3-72-68, 3-72-51, 3-72-45.

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#происшествия

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