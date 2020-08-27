В Приамурье выделили дополнительные деньги на дорожную технику и школьное питание

Фото: www.zsamur.ru

Сегодня, 27 августа, на 49-м заседании Амурского заксобрания депутаты и распределили дополнительные средства областного бюджета.



150 миллионов рублей выделили на дорожную технику для районов. Технику область закупят централизованно, а потом распределят по районам. Какая именно техника нужна тому или иному району, главы решат самостоятельно. Ранее средства уже выделяли для покупки техники для городов.



42 миллиона рублей отправятся на поддержку инфраструктуры Благовещенска.

– Мы видим сейчас масштабные работы на улицах города. Чтобы после обновления дорог сделать подсветку, привести в порядок инфраструктуру, необходимо выделить эти средства, – рассказала Вера Артемьева, министр финансов области.

Больше 4 миллионов рублей депутаты направили на разработку нового стандарта для питания младших школьников. Некоторых депутатов смутила цифра, министр финансов пояснила, на что пойдут деньги:

– Это средства заложены на разработку стандарта обеспечения горячим питанием. Будет разработан единый двухнедельный стандарты питания для разных сезонов. Стандарты будут ориентированы на климатические условия, технологические карты обработки продуктов питания. Большие суммы идут на обеспечение и оснащение пищеблоков, чтобы они могли работать по утвержденному и разработанному стандарту, – пояснила Вера Артемьева.

Кроме этого, с 1 сентября на 3% увеличатся стипендии амурских студентов, академическая стипендия составит 544 рубля, социальная – 817 рублей.

Повысили и прожиточный минимум пенсионера на 2021 год. Прожиточный минимум вырастет на 665 рублей и составит 10 683 рубля. Прожиточный минимум пенсионера используется для расчета социальной доплаты к пенсии.

В среднем доплата составляет 2 632 рубля, право на доплату имеют более 31 тысячи человек. Средства на нее выделяются из федерального и областного бюджетов.