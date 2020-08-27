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27августа
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сегодня, 13:24 1

Волейбольную площадку на набережной в Благовещенске достроят к концу недели

Волейбольную площадку на набережной в Благовещенске достроят к концу недели
Фото: www.instagram.com/sport.blg/

На набережной в Благовещенске заканчивается строительство волейбольной площадки. К концу недели там установят сетки, и новое спортивное пространство будет готово для проведения тренировок и товарищеских встреч.

Сейчас специалисты заканчивают монтаж оградительных столбов на площадке для пляжного волейбола.

Буквально, через пару дней поставят волейбольные стойки. И совсем скоро площадка будет готова для проведения тренировок и товарищеских встреч, сообщает отдел по физической культуре и спорту администрации Благовещенска.

Как уже писал Амур.инфо на площадке сделают два поля площадью 8 на 16 метров. По периметру для безопасности отдыхающих натянут защитное ограждение высотой около 5 метров. А также установят судейские вышки и трибуны для болельщиков.

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#спорт #строительство

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Комментарии
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  • ds82

    ds82
    1 час назад

    Осенние волейбольные игры :)

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