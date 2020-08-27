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сегодня, 13:10 0

Иранская команда приехала в Благовещенск на «Суворовский натиск»

Иранская команда приехала в Благовещенск на «Суворовский натиск»
Фото: function.mil.ru

Вчера, 26 августа в ДВОКУ прибыла восьмая команда для участия в «Суворовском натиске». Военнослужащие из Ирана прилетели военно-транспортным самолётом на базу Укаринка. Необходимый карантин иранцы отбыли ещё в Подмосковье.

На территории училища гостей встретили девушки в народных костюмах хлебом и солью. А ещё военным подарили небольшие сувениры на память о приезде в Россию.

«Все необходимые карантинные мероприятия военнослужащие Ирана прошли в Подмосковье, поэтому решением главного судьи они сразу приступят к приему техники и изучению особенностей дальневосточного полигона. Для того, чтобы у иранских экипажей было больше времени на адаптацию, заезды индивидуальной гонки для них будут спланированы на завершающие дни индивидуальных гонок, которые начались накануне», рассказали в пресс-службе ВВО.

Напомним, торжественное открытие состязаний состоялось в прошлое воскресенье, 23 августа. Кроме Ирана в играх участвуют команды из: Белоруссии, Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России.

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#военные #спорт

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