Иранская команда приехала в Благовещенск на «Суворовский натиск»

На территории училища гостей встретили девушки в народных костюмах хлебом и солью. А ещё военным подарили небольшие сувениры на память о приезде в Россию.

«Все необходимые карантинные мероприятия военнослужащие Ирана прошли в Подмосковье, поэтому решением главного судьи они сразу приступят к приему техники и изучению особенностей дальневосточного полигона. Для того, чтобы у иранских экипажей было больше времени на адаптацию, заезды индивидуальной гонки для них будут спланированы на завершающие дни индивидуальных гонок, которые начались накануне», рассказали в пресс-службе ВВО.

Напомним, торжественное открытие состязаний состоялось в прошлое воскресенье, 23 августа. Кроме Ирана в играх участвуют команды из: Белоруссии, Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России.