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27августа
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сегодня, 12:57 0

В Амурской областной больнице и на благовещенской станции скорой помощи новые руководители

В Амурской областной больнице и на благовещенской станции скорой помощи новые руководители

В Амурской областной клинической больнице и на станции скорой помощи Благовещенска назначены новые руководители. Как сообщает пресс-служба правительства области, руководящие кресла заняли Евгений Тарасюк и Дмитрий Островский соответственно.

Кадровые решения приняты министерством здравоохранения области.

Евгений Тарасюк ранее возглавлял клинику кардиохирургии АГМА. Кандидат медицинских наук, закончил Амурскую медакадемию в 2011 году. Имеет сертификаты по специализациям: «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение», «Общая хирургия».

Дмитрий Островский с 21 июля занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Приамурья, а до этого на протяжении нескольких лет возглавлял хирургическое отделение ГП №1 Благовещенска.

Назначенных руководителей сегодня представила коллективам и.о.министра здравоохранения Светлана Леонтьева. Оба уже приступили к своим обязанностям.

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#медицина #областная власть

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