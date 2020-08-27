«Наш Подкаст»: Владас Дедонис

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast #7. Владас Дедонис. на Яндекс.Музыке

Седьмой гость - Владос Дедонис

00:00:00 - Про волосы Владаса и их цвет.



00:02:20 - Армия.



00:04:40 - Как стать ведущим? Какой путь прошёл Владас.



00:08:15 - Какие были свадьбы раньше, а какие сейчас.



00:23:50 - У Владаса в этом году отменилась собственная свадьба. Каково это?



00:27:40 - Понты на свадьбах. Что или кто создаёт идеальный свадебный вечер?



00:31:00 - Форс-мажоры на мероприятиях.



00:37:50 - Лысая голова – это фишка?



00:41:00 - ЭКСКЛЮЗИВ!



00:44:40 - Инстаграм. Сколько стоит реклама у Владаса?



00:49:10 - Пользуется ли Владас своей известностью?



00:52:40 - Где пропадал Владас последние два года? Что случилось? Что изменилось?



01:01:20 - Чему научит нас нынешнее нелегкое время?



01:04:50 - Приятная ностальгия по местам детства.



01:06:30 - Владас – настоящее имя?



01:09:50 - Кулинарные способности Владаса.



01:10:45 - Любовный блок. Невеста Владаса. Как всё получилось и закрутилось?



01:14:30 - Финальная мысль.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @ nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

Аккаунт на Яндекс.Музыка

Аккаунт на Apple Podcasts

Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya