«Наш Подкаст»: Владас Дедонис
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.
Седьмой гость - Владос Дедонис
00:00:00 - Про волосы Владаса и их цвет.
00:02:20 - Армия.
00:04:40 - Как стать ведущим? Какой путь прошёл Владас.
00:08:15 - Какие были свадьбы раньше, а какие сейчас.
00:23:50 - У Владаса в этом году отменилась собственная свадьба. Каково это?
00:27:40 - Понты на свадьбах. Что или кто создаёт идеальный свадебный вечер?
00:31:00 - Форс-мажоры на мероприятиях.
00:37:50 - Лысая голова – это фишка?
00:41:00 - ЭКСКЛЮЗИВ!
00:44:40 - Инстаграм. Сколько стоит реклама у Владаса?
00:49:10 - Пользуется ли Владас своей известностью?
00:52:40 - Где пропадал Владас последние два года? Что случилось? Что изменилось?
01:01:20 - Чему научит нас нынешнее нелегкое время?
01:04:50 - Приятная ностальгия по местам детства.
01:06:30 - Владас – настоящее имя?
01:09:50 - Кулинарные способности Владаса.
01:10:45 - Любовный блок. Невеста Владаса. Как всё получилось и закрутилось?
01:14:30 - Финальная мысль.
Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast
Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast
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Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
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