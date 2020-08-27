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27августа
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сегодня, 16:39 0

«Наш Подкаст»: Владас Дедонис

«Наш Подкаст»: Владас Дедонис

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Седьмой гость - Владос Дедонис

00:00:00 - Про волосы Владаса и их цвет.

00:02:20 - Армия.

00:04:40 - Как стать ведущим? Какой путь прошёл Владас.

00:08:15 - Какие были свадьбы раньше, а какие сейчас.

00:23:50 - У Владаса в этом году отменилась собственная свадьба. Каково это?

00:27:40 - Понты на свадьбах. Что или кто создаёт идеальный свадебный вечер?

00:31:00 - Форс-мажоры на мероприятиях.

00:37:50 - Лысая голова – это фишка?

00:41:00 - ЭКСКЛЮЗИВ!

00:44:40 - Инстаграм. Сколько стоит реклама у Владаса?

00:49:10 - Пользуется ли Владас своей известностью?

00:52:40 - Где пропадал Владас последние два года? Что случилось? Что изменилось?

01:01:20 - Чему научит нас нынешнее нелегкое время?

01:04:50 - Приятная ностальгия по местам детства.

01:06:30 - Владас – настоящее имя?

01:09:50 - Кулинарные способности Владаса.

01:10:45 - Любовный блок. Невеста Владаса. Как всё получилось и закрутилось?

01:14:30 - Финальная мысль.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 53

#подкасты #шоу-бизнес

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