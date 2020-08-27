На котельной в Бурее идёт капитальный ремонт

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Ход капитального ремонта на котельной в посёлке Бурея оценил губернатор области Василий Орлов. Сооружение передали в собственность области в прошлом году от РЖД. Оборудование на объекте было старое и не вырабатывало необходимую мощность.

Прошлой зимой управляющая компания закупила низкокалорийное топливо, поэтому в домах потребителей не поддерживалась нужная температура. В этом сезоне котельную на управление взяла другая компания.

– Котельная взята на особый контроль. В прошлом году здесь были проблемы в работе предприятия. Разобрались в причинах и выделили на её реконструкцию 20 миллионов рублей из областного бюджета. Надеемся, котельная не доставит проблем в этом отопительном периоде, – отметил губернатор области Василий Орлов.

В новый сезон котельная войдёт полностью переоборудованной. Специалисты поменяют всю систему, установят пять современных котлов, золоуловители и дымовую трубу. Уже залиты фундаменты под дымососы и проведена реконструкция 300 метров сетей. Работы планируется завершить до 20 сентября.

– На объекте сейчас работает 19 человек. Приступаем к сварным работам – это «обвязка» котлов, дымоходов и установка дымососов. Готовится площадка под склад угля, – рассказал гендиректор ресурсоснабжающей организации Александр Суслов.

Стоит отметить, что по данным на 20 августа Бурейский район готов к отопительному сезону на 82 процента.