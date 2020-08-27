В Свободном женщина зарезала своего собутыльника

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В Свободном пьяная ссора между мужчиной и женщиной закончилась трагедией, в результате которой один человек скончался.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области, происшествие случилось днем 25 августа в доме по улице Ремесленная. Во время распития спиртных напитков, между мужчиной и женщиной произошла ссора. В гневе подозреваемая схватила кухонный нож и несколько раз ударила потерпевшего. В результате 48-летний мужчина от полученных травм скончался. По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемая задержана. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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