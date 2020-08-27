В Благовещенске начали асфальтировать очередной участок Воронкова

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В областном центре завершается ремонт двухкилометрового участка улицы Воронкова. В ближайшие дни специалисты начнут асфальтировать очередной участок – от улицы Кантемирова в сторону Новотроицкого шоссе. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас дорожники заканчивают установку бордюрного камня.

Дорогу, для удобства горожан, специалисты ремонтируют по частям.

– Мы отрабатываем участки по половинкам. Например, мы нанесем первый слой асфальта на первые 300 метров этого участка, затем откроем по нему движение и перейдем на следующую половину. До 5 сентября участок от Кантемирова до Новотроицкого шоссе будет полностью покрыт нижним слоем асфальтобетона, – рассказал начальник участка Алексей Дорошенко.

На 400-метровый участок от Студенческой до Василенко уже уложили нижний слой асфальта. На проезжей части, ограниченную улицами Кантемирова и Студенческой, приступили к нанесению верхнего слоя покрытия. В комплексе с ремонтом дороги специалисты провели работы по замене системы водоотведения.

Планируется, что в рамках ремонта на улице Воронкова поставят пять новых остановок, три из которых оборудуют автобусными павильонами.

Все работы подрядчик планирует завершить к концу октября.