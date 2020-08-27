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27августа
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сегодня, 11:06 0

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России
Фото: РИА Новости / Кирилл Брага

33-й центральный научно-исследовательский испытательный институт и 48-й центральный НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также подведомственный Минпромторгу государственный НИИ органической химии и технологии попали в санкционный список США. Предприятия обвиняют в изготовлении химического и биологического оружия.

Интересно, что в июне в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, поблагодарил руководство и сотрудников института за плодотворную и качественную работу.

Внесение этих организаций в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов, сообщили РИА Новости.

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