В центре Благовещенска пьяные горожане напали на автомобиль рабочих

Обновлено: 11:11



Двое пьяных людей около перекрёстка Ломоносова – Шевченко в Благовещенске громили автомобиль рабочих, которые приехали укладывать тротуарную плитку. Погром попал на видео.

Инициатор погрома — мужчина, которого называют Васей. Вместе с другом они били стекло машины тротуарной плиткой, лежащей рядом.

— Вчера в 18:20 поступило сообщение от очевидицы. Женщина рассказала, что на Ломоносова 160 двое мужчин ведут себя неадекватно. Также поступило сообщение от хозяина повреждённого автомобиля. На место выехала следственно-оперативная группа. Задержали мужчину 1978 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители составили протокол административного правонарушения 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Сейчас мужчина находится в СИЗО. По факту повреждения автомобиля проводится проверка. Виновный может быть привлечен в суде к уголовной или административной ответственности. Его сообщник привлечён за мелкое хулиганство, — сообщили в пресс-службе полиции города Благовещенска.