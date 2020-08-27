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сегодня, 10:45 4

В центре Благовещенска пьяные горожане напали на автомобиль рабочих

В центре Благовещенска пьяные горожане напали на автомобиль рабочих

Обновлено: 11:11

Двое пьяных людей около перекрёстка Ломоносова – Шевченко в Благовещенске громили автомобиль рабочих, которые приехали укладывать тротуарную плитку. Погром попал на видео.

Инициатор погрома — мужчина, которого называют Васей. Вместе с другом они били стекло машины тротуарной плиткой, лежащей рядом.

— Вчера в 18:20 поступило сообщение от очевидицы. Женщина рассказала, что на Ломоносова 160 двое мужчин ведут себя неадекватно. Также поступило сообщение от хозяина повреждённого автомобиля. На место выехала следственно-оперативная группа. Задержали мужчину 1978 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители составили протокол административного правонарушения 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Сейчас мужчина находится в СИЗО. По факту повреждения автомобиля проводится проверка. Виновный может быть привлечен в суде к уголовной или административной ответственности. Его сообщник привлечён за мелкое хулиганство, — сообщили в пресс-службе полиции города Благовещенска.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Водяной

    Водяной
    36 минут назад

    Российское пьяное быдло!! Дигроты!!

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    31 минута назад

    Так им и надо, гниды чёрножопые...

  • ИньИянь

    ИньИянь
    27 минут назад

    Видать достали обезьяны..

  • freeslim

    freeslim
    21 минута назад

    А там случайно в соседнюю машину плитка не отскочила?

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