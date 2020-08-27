Роман Агаты Кристи «Десять негритят» переименовали
Детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» получил новое название. Читатели из Франции смогут купить книгу под заголовком «Их было десять», передают РИА Новости.
Описанные в книге события происходят на Негритянском острове, где в начале находятся десять человек. С развитием сюжета они один за другим оказываются убитыми, а с каждой смертью исчезает и одна из фарфоровых статуэток маленьких негритят.
— Когда книга писалась, язык был другим и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру, — сказал потомок писательницы Джеймс Причард.
По его словам, Агате Кристи не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным её словесными оборотами.
— Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то — так нужно себя вести в 2020 году, — добавил потомок Кристи.
Книга с новым названием уже появилась в продаже во Франции.
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