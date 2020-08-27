Роман Агаты Кристи «Десять негритят» переименовали

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Описанные в книге события происходят на Негритянском острове, где в начале находятся десять человек. С развитием сюжета они один за другим оказываются убитыми, а с каждой смертью исчезает и одна из фарфоровых статуэток маленьких негритят.

— Когда книга писалась, язык был другим и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру, — сказал потомок писательницы Джеймс Причард.

По его словам, Агате Кристи не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным её словесными оборотами.

— Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то — так нужно себя вести в 2020 году, — добавил потомок Кристи.

Книга с новым названием уже появилась в продаже во Франции.