Жители Свободного опасаются отключения электричества

Фото: «Зейские огни»

Ситуация вызвала большой резонанс и волну возмущения среди горожан, передаёт газета «Зейские огни». В редакцию поступил ряд писем от жителей с просьбой разрешить проблему на уровне администрации. Люди боятся будущих отключений, поскольку возникают немалые бытовые проблемы. Жильцы не могут приготовить еду, постирать или запить лекарство водой.

– 17-18 августа произошла аварийная ситуация на сетях электроснабжения Забайкальской ЖД. В связи с чем остались без электроснабжения многоквартирные дома и объекты жизнеобеспечения. Для обеспечения стабильной работы до начала отопительного сезона на электрических сетях планируется произвести техническое перевооружение по фидеру, который питает значительную часть города, – рассказал заместитель главы администрации города Свободного по ЖКХ Александр Белоусов.