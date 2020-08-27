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27августа
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сегодня, 10:20 1

Жители Свободного опасаются отключения электричества

Жители Свободного опасаются отключения электричества
Фото: «Зейские огни»

На прошлой неделе жители Свободного испытали двухдневное отсутствие электроэнергии. Из-за ливневых дождей 17 и 18 августа без света остались несколько районов города. По этой причине возникали и перебои с водоснабжением.

Ситуация вызвала большой резонанс и волну возмущения среди горожан, передаёт газета «Зейские огни». В редакцию поступил ряд писем от жителей с просьбой разрешить проблему на уровне администрации. Люди боятся будущих отключений, поскольку возникают немалые бытовые проблемы. Жильцы не могут приготовить еду, постирать или запить лекарство водой.

– 17-18 августа произошла аварийная ситуация на сетях электроснабжения Забайкальской ЖД. В связи с чем остались без электроснабжения многоквартирные дома и объекты жизнеобеспечения. Для обеспечения стабильной работы до начала отопительного сезона на электрических сетях планируется произвести техническое перевооружение по фидеру, который питает значительную часть города, – рассказал заместитель главы администрации города Свободного по ЖКХ Александр Белоусов.

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#ЖКХ #Свободный

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    46 минут назад

    всё будит хорошо!

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