В Белогорске сбили двух пешеходов
Вечером 26 августа в Белогорске произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали два человека.
В 20:00 водитель Toyota Prius Alpha на дороге сбил 18-летнего пешехода. С травмами он был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Амурской области.
В 20:10 по улице Авиационной водитель автобуса Daewoo на пешеходном переходе допустил наезд на 17-летнего подростка. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.
Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства происшествий.
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