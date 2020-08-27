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сегодня, 10:09 0

В Белогорске сбили двух пешеходов

В Белогорске сбили двух пешеходов
Фото: www.instagram.com/dtp_belogorsk/

Вечером 26 августа в Белогорске произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали два человека.

В 20:00 водитель Toyota Prius Alpha на дороге сбил 18-летнего пешехода. С травмами он был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Амурской области.

В 20:10 по улице Авиационной водитель автобуса Daewoo на пешеходном переходе допустил наезд на 17-летнего подростка. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства происшествий.

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#Белогорск #ДТП #происшествия

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