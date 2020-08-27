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Уровень воды в реке Томь в районе Белогорска снизился на 13 сантиметров

Уровень воды в реке Томь в районе Белогорска снизился на 13 сантиметров
Фото: www.instagram.com/belogorck.ru/

Вода в реке Томь в Белогорском районе постепенно идёт на спад. Уровень воды уже снизился на 13 сантиметров. Как сообщает инстаграм-аккаунт @belogorck.ru, на 06:00 27 августа вода опустилась на отметку 408 сантиметров.

В 2016 году Томь поднималась до отметки 426 сантиметров, в 2013 году — до 430 сантиметров, в 2019 году — до 443 сантиметров. При уровне воды в 420 сантиметров происходит затопление посёлка Остров Старица, подтопляется левобережье, «Городок» и микрорайон Сосновка.

Вчера подтопленный район Белогорска посетил губернатор Амурской области Василий Орлов. От воды здесь пострадало 61 подворье. Несколько улиц, включая дороги, затоплены. Жители посёлка Остров Старица отказываются покидать дома.

Спасатели продолжают подворовые обходы, помогают населению. Жителям посёлка выдают хлеб и воду. Продукты доставляются спецтехникой и силами спасателей главного управления МЧС по Амурской области, ГЗ и ПБ, белогорских спасателей.

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#большая вода #Белогорск

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