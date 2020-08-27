Дмитрий Островский покидает пост замминистра минздрава Приамурья

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Официального подтверждения кадровых перестановок пока не поступало.

В министерстве Островский занимался вопросами реализации нацпроектов, проведения работ по ремонту и реконструкции объектов здравоохранения, внедрения информационных технологий и многими другими.