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27августа
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сегодня, 09:50 9

Дмитрий Островский покидает пост замминистра минздрава Приамурья

Дмитрий Островский покидает пост замминистра минздрава Приамурья
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

По информации неофициального источника, свой пост покидает первый заместитель министра здравоохранения Амурской области. Дмитрий Островский был назначен на эту должность 21 июля.

Официального подтверждения кадровых перестановок пока не поступало.

В министерстве Островский занимался вопросами реализации нацпроектов, проведения работ по ремонту и реконструкции объектов здравоохранения, внедрения информационных технологий и многими другими.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    месяц в должности-это шедевр

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    1 час назад

    Ну а чё, месяц поработал и хватит.

  • Аутист

    Аутист
    43 минуты назад

    Он теперь станцию скорой помощи возглавит, нас ждет незабываемый сериал )

  • Аутист

    Аутист
    43 минуты назад

    Вернее уже возглавил

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    26 минут назад

    Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Это касается всех министров и их замов за последнее время. Ужас какой-то.

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    22 минуты назад

    Всем последующим министрам хочется сказать - не умеешь петь, в запевалы не суйся.

  • Бойцовый заяц

    Бойцовый заяц
    12 минут назад

    Ой позорище....

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    4 минуты назад

    Это больше, чем позорище. С минздравом катастрофа.

  • Касандра

    Касандра
    4 минуты назад

    слабаки

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