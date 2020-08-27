Дмитрий Островский покидает пост замминистра минздрава Приамурья
По информации неофициального источника, свой пост покидает первый заместитель министра здравоохранения Амурской области. Дмитрий Островский был назначен на эту должность 21 июля.
Официального подтверждения кадровых перестановок пока не поступало.
В министерстве Островский занимался вопросами реализации нацпроектов, проведения работ по ремонту и реконструкции объектов здравоохранения, внедрения информационных технологий и многими другими.
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